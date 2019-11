MP que cria Médicos pelo Brasil pode perder a validade esta semana

O deputado federal Ruy Carneiro (PSDB-PB), que é presidente da Comissão Especial Mista dos deputados e senadores que avaliam a medida provisória que estabelece o programa Médicos pelo Brasil, falou que a medida provisória que pretende levar profissionais de saúde às regiões mais remotas do país pode perder a validade ainda esta semana.

– Primeiro lamentar profundamente que questões envolvendo os líderes partidários e o governo, de não cumprimento de acordos, possa levar a MP nº 890/19 a caducar. Estamos fazendo a pressão política com o próprio líder do PSDB e ponderando com o presidente Rodrigo Maia de que qualquer problema que exista entre os líderes e o governo não recaia sobre a questão da saúde, porque isso traria um prejuízo muito grande para o Brasil – disse Ruy.

O programa Médicos pelo Brasil substitui o Mais Médicos. A MP precisa passar pela Câmara, onde aguarda votação em plenário, e pelo Senado até o próximo dia 28.