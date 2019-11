MP arquiva pedido de anulação da votação do Conselho Tutelar em Campina Grande

Candidatos que se sentiram prejudicados nas eleições para conselheiro tutelar em Campina Grande, no último dia 6 de outubro, ingressaram com ação no Ministério Público, que analisou as denúncias e, logo após, arquivou o pedido de anulação do processo, pois as acusações não foram comprovadas.

A informação foi dada pela promotora da Infância e Juventude, Elaine Cristina Alencar, à Rádio Campina FM.

Ela destacou que as denúncias contra alguns candidatos continuarão sendo investigadas.

– Decidimos pelo arquivamento do pedido de anulação do processo de escolha, isso porque as denúncias apresentadas não se comprovaram ou sequer existiram. Eram denúncias contra a comissão e contra o Conselho de Direitos. Mas, além dessas, vieram outras contra candidatos ao pleito. Decidimos então que o processo contra a Comissão seria arquivado, mas instauramos processos contra casos específicos de alguns candidatos. Esses estão em andamento e já há audiências agendadas. Vamos dar continuidade a essas investigações individualmente – disse.

A promotora ainda afirmou que a pretensão do MP é fazer a instrução dos casos pendentes antes do recesso do Judiciário, pois a posse dos conselheiros eleitos é no dia 10 de janeiro.