Motorista de ônibus reage a assalto em Campina, mas bandido foge com dinheiro

Um ônibus foi alvo de uma ação criminosa nesse domingo, 10. De acordo com informações veiculadas na rádio Correio FM, o fato se deu quando o motorista trafegava pela rua Quinze de Novembro, no bairro da Palmeira, em Campina Grande, município do Agreste da Paraíba.

Ainda segundo as informações, um homem pediu parada na localidade e, assim que subiu no veículo, anunciou o assalto.

O bandido e o motorista chegaram a entrar em luta corporal, mas o suspeito conseguiu fugir levando o cartão de controle e uma quantia em dinheiro não informada, referente ao apurado do dia.