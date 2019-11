Morre em João Pessoa o bailarino e professor José Enoch

Morreu nesta quarta-feira (27), em João Pessoa, o bailarino paraibano José Enoch, que estava com 88 anos. Ele passou mal por duas vezes e chegou a ser hospitalizado no Hospital Napoleão Laureano.

José Enoch nasceu em Rio Tinto, no Litoral Norte da Paraíba, mas foi no Rio de Janeiro que ele começou a trilhar a carreira artística, ainda criança. Ele estudou balé no Teatro Municipal do Rio e começou a se apresentar profissionalmente em vários locais.

A grande oportunidade e mudança na carreira do artista aconteceu quando ele se apresentou para um grupo de novaiorquinos que estavam no Brasil na época. Foi a partir daí que o paraibano passou a conhecer vários países.

Além do balé, José Enoch se formou em psicologia da dança em Harvard e chegou a se apresentar na Broadway, em Nova Iorque, e foi o primeiro bailarino a se apresentar no Teatro Royal.