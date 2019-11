Moradores de cinco bairros de João Pessoa recebem ação de promoção à saúde do homem

Moradores dos bairros Treze de Maio, Roger, Cordão Encarnado, Cruz das Armas e Cristo Redentor participaram, na manhã deste sábado (23), de uma ação de promoção à saúde da população masculina, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa, na programação da Campanha Novembro Azul.

O comerciante Joacir Alves chegou bem cedo à Unidade de Saúde da Família (USF) Integrada Viver Bem, no Treze de Maio, para aproveitar a oferta de atendimentos.

“Durante a semana, é um pouco mais difícil vir, então hoje é uma oportunidade que tenho para saber como está minha saúde e quais cuidados eu devo tomar”, disse.

Durante a ação, foi ofertada à população uma série de serviços de saúde: atendimento médico, odontológico, de enfermagem e psicologia, consulta especializada em cardiologia com eletrocardiograma e resultado na hora, avaliação nutricional, atividades físicas, auriculoterapia, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, teste de glicemia, aferição de pressão arterial e vacinação.

A atividade também contou com uma apresentação teatral dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) David Capistrano.

O aposentado Miguel de Souza procura manter hábitos saudáveis e, na atividade, recebeu atendimento cardiológico, entre outros. “Acho que é importante cuidar da saúde como um todo, por isso procuro sempre me consultar e ter meus exames em dia”, comentou.

A Campanha Novembro Azul tem o objetivo de alertar sobre a importância do cuidado com a saúde da população masculina, em especial a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. “Com essas ações, o homem passa a ter uma consciência de cuidar do seu corpo. Então, nossa finalidade é convencer os homens de que tem que vir ao médico, não só cuidar da próstata, mas do coração, da mente e da saúde em sua integralidade”, afirmou Adalberto Fulgêncio, secretário municipal de Saúde.

Durante o mês de novembro, estão sendo intensificadas as ações de promoção da saúde do homem nas unidades de saúde da família, policlínicas municipais e hospitais da rede municipal.