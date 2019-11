Ministro: águas do rio São Francisco já estão sendo bombeadas para Campina Grande

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, anunciou na solenidade de inauguração do Complexo Aluízio Campos, nesta segunda-feira, em Campina Grande, que desde o último sábado foi retomado o bombeamento das águas do rio São Francisco, através do Eixo Leste, que atende Campina e a região do Cariri paraibano.

Conforme a projeção do ministro, na segunda quinzena deste mês as águas já estarão novamente alcançando a calha do rio Paraíba, rumo ao açude Epitácio Pessoa (Boqueirão).

Acompanhe ao longo de todo o dia a cobertura completa dessa solenidade inaugural.