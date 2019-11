Meteorologista destaca chuvas isoladas no Sertão da Paraíba

A meteorologista da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba, Marle Bandeira, afirmou que apesar das grandes temperaturas registradas em Campina Grande nos últimos dias, existem cidades na região do Sertão que apresentaram chuvas de ontem para hoje (27).

Ela citou que a cidade de Serra Branca registrou 29,5 milímetros de chuva; Boa Ventura, 26 milímetros; Coremas, 10,1 milímetros; e Santana dos Garrotes, 16,1 milímetros.

Marle destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que as chuvas isoladas na região do Sertão são comuns neste período do ano, e a previsão é de que as temperaturas devam permanecer elevadas, tendo em vista que o verão só terá início no dia 22 de dezembro.

– Normalmente ocorre no fim do ano essas chuvas isoladas, as condições estão bem dentro da média. Por enquanto estamos em uma condição neutra, sem El Niño e La Niña – disse.