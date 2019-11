Mestrado em Engenharia Mecânica da UFCG oferece 12 vagas

Da Redação com Ascom. Publicado em 8 de novembro de 2019 às 19:14.

A Unidade Acadêmica de Engenharia Mecânica (UAEM), do Centro de Ciências e Tecnologia (CCT) da Universidade Federal de Campina Grande, está ofertando 12 vagas de pós-graduação a nível de mestrado.

O processo seletivo ocorrerá de 20 de novembro de 2019 a 26 de fevereiro de 2020, com divulgação dos resultados prevista para até 26 de fevereiro de 2020 e homologação pelo Colegiado do Programa no dia 27 de fevereiro de 2019.

Os interessados poderão se inscrever de 20 deste mês a 11 de dezembro. Serão recebidas também inscrições enviadas através dos Correios (via SEDEX) e postadas até 11 de dezembro de 2019.

As vagas estão distribuídas em três áreas de atuação, da seguinte forma:

1) Análise e Projeto de Sistemas Termomecânicos (AST – 4 vagas)

2) Fenômenos de Transporte e Energia (FTE – 4 vagas)

3) Processos Mecânico-Metalúrgicos (PMM – 4 vagas)