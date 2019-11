Mestrado em Educação da UFCG inscreve para seleção até sexta-feira

Encerram na próxima sexta-feira, dia 29, as inscrições para os interessados em participar da seleção do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), em nível de mestrado acadêmico.

São oferecidas 26 vagas para as linhas de pesquisa Política, História e Gestão Educacional, e Práticas Educativas e Diversidade.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, através do site http://www.ppged.ufcg.edu.br/. É necessário fazer o cadastro digital e anexar toda a documentação comprobatória listada em edital.

A seleção será feita em três etapas: análise do projeto de pesquisa, prova escrita e entrevista. O processo ocorrerá entre os dias 11 de dezembro de 2019 e 5 de março de 2020.

O resultado final será publicado no dia 12 de março. As aulas terão início no dia 18 de março.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (83) 2101.1493 e 2101.5782, ou e-mail [email protected]

Confira o edital.