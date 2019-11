Médico brasileiro viaja para os Estados Unidos a pedido de família de Gugu Liberato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um médico brasileiro, chamado pela família de Gugu Liberato, embarcou em direção a Orlando, nos Estados Unidos, para dar suporte no atendimento do apresentador, que sofreu uma queda nesta quarta-feira (20), em sua casa no estado americano da Flórida, e precisou ser internado.

Durante a tarde de quinta (21), colunistas e portais de notícia chegaram a dar como certa a sua morte.

De acordo com comunicado de sua assessoria de imprensa, Gugu está na unidade de terapia intensiva de um hospital local, em observação.

A nota ainda afirma que é falsa a informação de que ele teria morrido.

“As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas”, diz a nota.

Atualmente, Gugu apresenta o reality show Canta Comigo, na Record.