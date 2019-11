MDB divulga em breve nome do candidato à Prefeitura de João Pessoa, diz deputado

O deputado estadual Raniery Paulino afirmou que já estão bem adiantadas as discussões sobre o nome do candidato que irá disputar a Prefeitura de João Pessoa nas eleições de 2020 pelo MDB.

Segundo ele, é questão de dias para que o martelo seja batido sobre o indicado, porque o partido terá sim candidatura própria.

Paulino não quis revelar o nome, até porque é uma questão de estratégia política do partido.

“Nós estamos em entendimento com um grande quadro da política pessoense. Eu não posso antecipar isso, mas está bem próximo de um desfecho favorável. Não podemos queimar a largada. O momento é de renovação. Estamos fortalecendo o partido e temos grandes colaboradores nas movimentações partidárias não só em João Pessoa ou Guarabira, mas na Paraíba toda”, destacou.

Segundo ele, a orientação é da Executiva Nacional do MDB para que a Prefeitura da Capital seja disputada pelo partido.

“Eu estive em Brasília, semana passada, com o presidente Baleia Rossi e a pauta foi justamente essa. Estivemos no Seminário da Fundação Ulysses Guimarães, e o tema foi sobre o fortalecimento do MDB já com estratégias muito claras em relação a 2020”, disse.

O deputado explicou ainda que durante o seminário foi lançado um programa da campanha eleitoral das eleições municipais.

“Esse programa será replicado em todos os Estados. Na Paraíba, será lançado no final deste mês com a presença do presidente nacional, Baleia Rossi, senador Maranhão, Roberto Paulino e todas as lideranças, sobretudo as dos municípios, porque precisamos discutir as eleições do próximo ano e os problemas dos municípios”, concluiu.