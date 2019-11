MDB articula lançamento de secretário de Romero para disputar a PMCG em 2020

O deputado estadual Raniery Paulino afirmou que o MDB sinaliza sim com o nome do ex-deputado estadual Bruno Cunha Lima, para disputar a Prefeitura Municipal de Campina Grande nas eleições do próximo ano.

“Os rumores procedem e inclusive, hoje, já me comuniquei com Bruno para que isso vire realidade e esse fato se concretize. Eu já falei com ele várias vezes sobre esse assunto e a história política dele coincide com a do MDB, assim como foi a do avô, Ivandro Cunha Lima. E ele acompanha os postulados que o avô desempenhou, além de termos uma afinidade familiar muito grande, pois Ivandro era de Guarabira. Nós temos essa relação pessoal”, destacou.

O deputado disse ainda que tem conversado com o presidente estadual da legenda, senador José Maranhão, para fortalecerem o partido, renovar filiações, repatriar alguns companheiros que, historicamente, contribuíram com o MDB.

“Existe a sinalização, mas temos que respeitar as posições pessoais de cada um. Mas, seria um ganho importante. É necessário também que se registre o trabalho que o vereador Olímpio Oliveira faz em Campina Grande. Tem que se buscar o consenso desses interesses para o fortalecimento do MDB”, avaliou.