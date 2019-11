Masterclasses do 7º Festival Internacional de Música Clássica começam nesta segunda

Começam nesta segunda-feira (25) as masterclasses do 7º Festival Internacional de Música Clássica de João Pessoa, realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), no período de 24 a 30 de novembro. O Festival faz parte do AnimaCentro.

No primeiro dia serão ministradas masterclasses de violino com Alberto Johnson (Brasil) e Mariska Godwaldt (Holanda), às 10h, no Hotel Globo, Centro Histórico. O objetivo das masterclasses é fazer com que os alunos tenham a possibilidade de interagir com artistas renomados nacionais e internacionais.

As masterclasses, que serão realizadas a partir desta segunda (25) até sexta-feira (29), contemplam cinco instrumentos (violino, violoncelo, viola, violão e piano) e serão ministradas por músicos que vão se apresentar no Festival Internacional de Música Clássica. Nos demais dias do evento elas serão realizadas também na Igreja de São Francisco e na Casa da Pólvora.

As masterclasses serão ministradas por Alberto Johnson (Brasil), Mariska Godwaldt (Holanda), Eduardo Vassallo (Argentina), Stanimir Todorov (Bulgária), Julia Dinerchtein (Bielorrússia), Skaiste Diksaityte (Lituânia), Wolfgang Schröder (Alemanha), Yannick Rafalimanana (França), Elisabeth Perry (Inglaterra), Mikhail Zemtsov (Rússia), Alberto Johnson (Brasil) e Pablo Gimenez (Espanha).

A programação das masterclasses pode ser encontrada no site do Festival https://musicaclassica.joaopessoa.pb.gov.br/

Programação das masterclasses

Segunda-feira (25)

Horário: 10h

Local: Hotel Globo

Masterclass de Violino: Alberto Johnson (Brasil)

Masterclass de Violino: Mariska Godwaldt (Holanda)