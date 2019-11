Marília Mendonça e a conquista do Grammy: “Sentimento de que todo suor foi válido”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – No dia em que venceu um Grammy latino, a cantora Marília Mendonça afirmou, pelas redes sociais, que deverá reduzir o tempo gasto em shows, nessa reta final da gravidez.

A artista, que sempre dedicava um tempo a atender aos fãs após as apresentações, terá que ir direto para casa depois dos shows para poupar esforços.

“Galerusca do meu core, acabei de deixar um recado no insta e vou dizer aqui também. Durante as últimas semanas de novembro, é provável que vcs me vejam chegando e subindo direto pro palco, pois cortamos o atendimento… isso foi uma forma de n cancelar shows”, escreveu pelo Twitter.

E continuou…” devido ao inchaço normal causado no finalzinho da gestação, essa foi minha condição pra não cancelar nada e cumprir até o final de novembro. peço, assim, a colaboração de todos vocês que me amam e amam meu trabalho, pra fique viável cumprir a agenda bonitinha! grata.”

Hoje, ainda, Mendonça usou suas redes sociais também para falar da sensação ter vencido um Grammy latino na categoria de Melhor Álbum Sertanejo pelo projeto “Em Todos os Cantos”. Ela concorria com Paula Fernandes, Francis & Felipe, Luan Santana e Mano Walter.

Ela escreveu um longo texto em seu Instagram para falar sobre o significado do prêmio. “Um grammy não é um objeto de desejo que se guarda na estante, esquecido. Um grammy é o sentimento de que todo sangue e suor escorrido foi válido. É sentir que não foi em vão o carinho com que esse repertório foi tratado.”