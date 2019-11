Marcelo Augusto usa trecho de música para homenagear apresentador de TV

Da redação com Folhapress. Publicado em 23 de novembro de 2019 às 22:04.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Marcelo Augusto, 48, foi às redes sociais homenagear o apresentador Gugu. Ele escolheu um trecho da música “Baile dos Passarinhos”, da Turma do Balão Mágico, imortalizada por Gugu. “E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar”, postou o cantor.

Quando foi anunciado que Gugu havia sofrido o acidente, que acabou sendo fatal, Marcelo também usou a internet para se manifestar. “Se houver 1% de esperança, nós teremos 100% de fé”, escreveu o cantor na quinta-feira (21).

Marcelo Augusto iniciou a carreira de cantor nos anos 90, apadrinhado por Gugu. Entre seus sucessos estão os hits “Hey, Girl”, “

A Vida Tem Dessas Coisas” e “Completamente Apaixonados”. Depois o artista se dedicou a carreira de apresentador e esteve a frente dos programas Perdidos na Tarde, Mexe Brasil e A Casa É Sua. Entre 2003 e 2012, fez parte do elenco fixo dos humorísticos A Turma do Didi e Aventuras do Didi.

MORTE DE GUGU

Gugu Liberato, 60, teve a morte anunciada nesta sexta-feira (22). Ele morreu em um hospital em Orlando, no estado americano da Flórida, onde estava internado desde quarta (20).

O apresentador, que morava em um condomínio nos arredores da cidade, caiu de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Gugu foi encaminhado a um hospital Orlando Health Medical Center. Devido à gravidade de seu estado, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte.

“Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro”, escreveu a família, em nota. Ainda não há detalhes sobre o traslado do corpo para o Brasil.

Gugu Liberato deixa a mulher, Rose Miriam, e três filhos: João Augusto, de 17 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15. Atendendo a uma vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos.