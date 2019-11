Manchetes desta quarta-feira dos principais jornais nacionais

Folha de S.Paulo

Com 13º, Bolsa Família tem rombo de até R$ 759 mi

O Estado de S. Paulo

STF julga questão que pode anular caso Queiroz e mais 934

O Globo (RJ)

Aras ataca liminar de Toffoli que restringe investigações

O Dia (RJ)

Pãozinho francês pode ficar até 10% mais caro

Agora São Paulo

Senado aprova cálculo que aumenta a aposentadoria

Valor Econômico (SP)

Desigualdade no país parou de crescer no 3º trimestre

Correio Braziliense

Elas e eles fazem a diferença

Estado de Minas

Poder e dor do Brasil negro

Zero Hora (RS)

Planalto segura reforma administrativa até 2020 para conter reação do funcionalismo

Diário de Pernambuco

Senado inclui estados e municípios na reforma

Jornal do Commercio (PE)

Desemprego castiga mais as mulheres no País

A Tarde (BA)

Investigação afasta presidente do TJ-BA e mais 5 magistrados

Diário do Nordeste (CE)

103 cidades sem verba para folha de pagamento