Mais um roubo de carro é registrado em Campina Grande

No sábado, 9, mais um roubo de carro foi registrado em Campina Grande, município do Agreste paraibano. O fato se deu no bairro Novo Cruzeiro, por volta das 17h30, de acordo com informações veiculadas na rádio Correio FM.

Na ocasião, um homem, de 39 anos, havia estacionado o carro na localidade e ao voltar para buscar o veículo, foi surpreendido por um bandido armado que o rendeu e fugiu levando seu carro e alguns objetos pessoais.