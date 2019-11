Mais um motorista de aplicativo é vítima de assalto em Campina Grande

Mais um motorista de aplicativo foi alvo de criminosos na cidade de Campina Grande, no Agreste paraibano. De acordo com informações policiais, o fato se deu por volta das 18h30, quando a vítima recebeu a chamada de uma corrida no bairro do Monte Castelo.

Ainda segundo as informações veiculadas na rádio Correio FM, após dois suspeitos entrarem no carro, o motorista seguiu viagem com destino ao bairro Dinamérica, quando, próximo ao Ginásio Poliesportivo “O Meninão”, os bandidos anunciaram o assalto e o renderam com uma faca.

Os criminosos não roubaram o carro da vítima, mas fugiram levando seu celular e cerca de R$ 120.