Mais um motoboy é assaltado durante o trabalho nas noites campinenses

No final da noite dessa quarta-feira, 20, mais um roubo de moto foi registrado no município de Campina Grande, no Agreste paraibano. Dessa vez, a vítima foi um motoboy que estava fazendo entregas no bairro das Malvinas.

De acordo com informações veiculadas na rádio Correio FM, o jovem, de 24 anos, foi surpreendido por dois bandidos armados, por volta das 23h20, que o renderam e roubaram sua moto e celular.

Após o delito, os criminosos fugiram e ainda não foram identificados.