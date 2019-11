Mais um fim de semana em João Pessoa com espetáculos infantis no Parque da Bica

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), oferece à população mais um fim de semana com espetáculos no novo Parque da Bica.

As atrações são voltadas para a diversão da criançada e fazem parte da programação do AnimaCentro, que acontece todos os fins de semana em vários pontos turísticos e históricos da cidade.

No sábado (23), quem estiver no local poderá assistir ao espetáculo ‘Amigos do Meio Ambiente’, da Cia Teatral Florescer. Com texto de Flávia Suzana, o espetáculo utiliza técnicas musicais, fantoches e muita alegria para apresentar uma proposta ambiental, onde os personagens narram situações em que pequenas atitudes junto à natureza, fazem grande diferença.

Na história, uma professora e uma aluna farão de tudo para conseguir que cada vez mais pessoas possam ajudar no cuidado ao meio ambiente. A peça aborda ainda assunto sobre reciclagem, estações do ano, água e mosquito da dengue numa ação educativa não só para o público infantil, mas também para os adultos.

Já no domingo (24), haverá o ‘Domingo no Parque’, da Cia Arretado Produções. As apresentações se iniciam a partir das 15h e são gratuitas aos visitantes do Parque da Bica.

O AnimaCentro acontece desde 2017 e tem como objetivo incentivar a cultura e revitalizar o centro da cidade, oferecendo atrações artísticas, gratuitas, para o público de todas as idades.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, Roger, aberto de terça a domingo, das 8h às 17h, com entrada até as 16h. Ingressos custam R$ 2,00 por pessoa, porém, crianças com até 7 anos e idosos não pagam.