Mais polêmica: Regina Duarte posta poema que é atribuido à soltura de Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Famosa por sua oposição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 74, a atriz Regina Duarte, 72, publicou em suas redes sociais um poema que foi interpretado por seus seguidores como um lamento pela soltura do político, da sede da Polícia Federal em Curitiba, no fim da tarde desta sexta-feira (8).

“Vez por outra a vida bate, e como ela tem batido… Quando a pancada é de jeito me vejo no chão, caído. Nessa hora me refaço, renasço em cada pedaço daquilo que foi partido”, postou a artista minutos antes da soltura, citando o poeta Bráulio Bessa, em seu perfil no Instagram.

Regina Duarte não cita o nome do ex-presidente. Os internautas, no entanto, comentaram o post com lamentos pela decisão que levou à soltura de Lula: “Buscar forças constantemente, aja disposição. Cansada dessa gente que há anos só prejudica o país”, afirmou uma; “Nos tornamos acuados. Que o nosso presidente tenha força. Não desista e não seja morto”, completou outro.

Regina Duarte sempre se posicionou publicamente contra Lula e o PT. Nas últimas eleições, ela declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro. “Foi a campanha mais bonita da história. Deus te abençoe e te cubra de luz a favor do Brasil, e te livre de todo o mal”, escreveu a atriz em seu perfil do Instagram na época.

Lula ficou preso por 19 meses, após condenação por aceitar um tríplex, em Guarujá, no litoral paulista, como propina paga pela OAS em troca de três contratos com a Petrobras, o que ele sempre negou. Já a libertação aconteceu após o STF (Supremo Tribunal Federal) concluir que a prisão só pode ocorrer após o término dos recursos.

O ex-presidente deixou a sede da PF em Curitiba no fim da tarde desta sexta, o que levou muitos famosos a comemorarem nas redes sociais: “Lula livre, porra”, escreveu a cantora Duda Beat no Twitter. Já Camila Pitanga se pronunciou no Instagram, com uma imagem do ex-presidente com a palavra “Livre” escrita em um fundo amarelo.