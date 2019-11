Mais dois arrombamentos de veículos são registrados em Campina Grande

Mais dois casos de arrombamento de veículo foram registrados, nessa quinta-feira (21), em Campina Grande.

O primeiro caso ocorreu no final da tarde, na zona sul do município.

O automóvel pertencia a uma farmacêutica de 62 anos, que estava a trabalho no Hemocentro Regional da cidade, localizado no bairro do Catolé.

No arrombamento, foi furtado o estepe do veículo.

Outro veículo foi arrombado às 23h, no bairro São José.

O crime aconteceu próximo ao estabelecimento ‘Manus Bar’, e o veículo pertence a um administrador de 26 anos.

Foram furtados do veículo um estepe e o som automotivo.