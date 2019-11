Mais de vinte municípios paraibanos registraram chuvas nas últimas 24 horas

A meteorologista da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, Marle Bandeira, comentou sobre as chuvas registradas no Sertão paraibano de ontem para hoje (26) e citou que precipitações ocorreram em 25 municípios do Estado.

Ela destacou que as chuvas isoladas são comuns durante este período do ano, especialmente na região do Sertão.

Segundo Marle, os municípios que mais registraram chuvas foram: Ibiara, com 76 milímetros; Curral Velho, com 70 milímetros; Tavares, com 69 milímetros; Santana de Mangueira, com 62 milímetros; Princesa Isabel, com 59,5 milímetros e Mãe D’água, com 55 milímetros.

– De ontem para hoje foram registradas precipitações em 25 municípios. Normalmente, nesta época do ano, ocorrem chuvas isoladas, principalmente na região do Sertão – disse, em entrevista à Rádio Panorâmica FM.