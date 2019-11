Mais de três mil empresas estão inadimplentes em Campina Grande

O vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campina Grande, Carlos Botelho, falou nesta quarta-feira (27), durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, sobre empresas com contas atrasadas e negativadas.

Segundo Botelho, em Campina Grande há mais de três mil empresas inadimplentes.

– Empresas em Campina Grande têm 3.500 que possuem um registro no SPC. Juntas essas empresas devem em torno de R$ 13 milhões e 600 mil – disse.

Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostram que as empresas inadimplentes no país encerraram o último mês de outubro com uma dívida média de R$5.561,98.