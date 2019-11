Mais de 800 mil trabalhadores já optaram pelo ´FGTS Aniversário`

De acordo com dados do governo federal, mais de 823 mil e 300 trabalhadores já optaram pela modalidade ´FGTS Aniversário´, que assegura um repasse anual de parte do saldo existente no Fundo, mas inviabiliza o saque total e imediato na eventualidade de demissão sem justa causa.

A informação está publicada na coluna Aparte, assinada no paraibaonline.com.br pelo jornalista Arimatea Souza.