Luto pela perda gestacional não deve ser subestimado, alerta especialista

Da Redação com agências. Publicado em 16 de novembro de 2019 às 11:00.

A perda pela morte de um filho antes do nascimento é dolorosa. Embora seja ignorado por muitos, o luto gestacional não deve ser subestimado, pois a dor é igual à de uma mãe que perde um filho depois que ele nasceu.

A psicóloga Raissa Nóbrega (foto), do Hapvida, sublinha que, segundo a literatura, a perda gestacional é vista como um luto não reconhecido nem trabalhado no contexto hospitalar como também pelos familiares e amigos.

Para a especialista, é importante que o trabalho de reconhecimento dessa perda se inicie desde a época que vai ser repassada a informação ainda no hospital sobre a morte do bebê.

“Muitas vezes a forma como o profissional passa a notícia daquela perda, daquele luto é, muitas vezes, fria pela praticidade, trabalho, tempo e não reconhece a perda. Então, a gente sugere que o processo de formação desse profissional, essa habilidade de relacionamento com outro o ser humano, seja iniciada desde a gra00duação dele e que possa reconhecer que ali havia de fato um filho”, aconselha a psicóloga.

Raissa Nóbrega alerta que não se deve agir em relação à mãe ou pai enlutados, como se nada tivesse acontecido. Outro aconselhamento é saber se o bebê já tinha um nome. Em caso afirmativo, refira-se a ele pelo nome ao manifestar seus sentimentos e não pelo feto ou natimorto para que seja reconhecido o lugar daquele filho.

“A partir do momento em que a mulher recebe o resultado positivo da gravidez, ali já se inicia o processo de construção não só filho, mas a construção da mãe também. Naquele instante, começa o amor, todas as expectativas, projeções os planos em cima daquela criança. A depender de quando essa perda aconteceu, já vão existir roupinhas compradas, projetos e quarto do bebê vai estar pronto. Então, é preciso reconhecer a perda da mãe e também quem está envolvido neste luto. O pai é muitas vezes deixado de lado”.

A especialista lembra, que nos dias de hoje, o pai cria vínculos e está cada vez mais presente na criação. Para Raissa, essa rede de apoio tem que ser dada a todos os familiares que estiverem neste processo de elaboração desta perda.

Superação do luto – Para Raissa Nóbrega, o luto gestacional para ser superado primeiro tem que ser revelado e conhecido que houve uma perda de fato. “Que essa perda não seja negligenciada. A mãe se prepara para ter um filho e não para perder o filho. A mãe não é preparada para sair da maternidade sem o seu filho”, esclarece.

Os familiares, acrescenta, devem ter cuidado com a forma que vão abordar a mulher, principalmente para não depositar nela a culpa pela perda da criança. Eles também devem respeitar a vontade dos pais em fazer o funeral como fosse de uma criança já nascida.

Outras recomendações são evitar culpar a mãe, a equipe médica, o hospital, a forma de parto escolhido ou qualquer coisa que só agrava o sofrimento, além de não dizer para a mãe ou pai que eles têm que superar rapidamente. É fundamental que o casal tenha seu tempo de luto.

“Esse luto tem que ser elaborado para que a mãe não venha a sofrer, muitas vezes, um quadro de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático que pode ser desenvolvido a partir do momento que negligencia a própria dor”, destaca Raissa.

Se a mãe não recebe o apoio familiar, percebe sua dor não é reconhecida e começa a trabalhar no dia seguinte até porque não tem licença-maternidade.

“Começa muitas vezes a querer engravidar de forma repentina sem ter aquela elaboração ou então a criar traumas para não querer engravidar nunca mais. Por outro lado, quando engravida fica aquele cuidado excessivo não só na gestação, mas sobretudo com a criança após o nascimento que pode gerar prejuízos para a criação”, conclui a psicóloga.