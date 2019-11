Lula pede a Luciano Huck que o leve para o seu programa

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o apresentador Luciano Huck conversaram por telefone no sábado (9), quando o petista viajou de Curitiba (PR) a São Paulo no avião do apresentador, que foi alugado pelo PT com recursos próprios.

Lula não sabia quem era o dono da aeronave até o embarque. Ele já ex-presidente lestava acomodado na poltrona quando o piloto o alertou da coincidência: o avião, que faz parte da frota da Icon Taxi Aéreo, com quem o partido tinha negociado, era de Huck.

Assim como o ex-presidente, o apresentador também não sabia do fato e seria alertado em seguida. Minutos depois, o comandante do voo telefonou a Huck, deu a notícia -e passou o telefone para Lula.

A conversa foi genérica e durou pouco. De acordo com pessoas que tomaram conhecimento do contato, foi apenas uma gentileza do apresentador, que teria dito que os dois precisavam conversar.

O ex-presidente teria retribuído com uma brincadeira: “E por que você não me leva ao ‘Caldeirão do Huck’ e conversamos lá?”.

Apresentado por Huck, o programa é um dos mais prestigiados da TV Globo, que vem sendo atacada há tempos por Lula -no sábado, em seu primeiro discurso depois que saiu da prisão, o petista voltou a criticar a emissora.