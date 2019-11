Liss Albuquerque volta se apresentar no palco do Sabadinho Bom desta semana

O cantor e compositor paraibano Liss Albuquerque volta a se apresentar neste sábado (30), no projeto cultural Sabadinho Bom, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). Todos os sábados, a Praça Rio Branco, no Centro, é palco para cantores consagrados. A entrada é gratuita.

No show, além do forró, o cantor vai interpretar canções autorais de seus últimos trabalhos, em que mistura coco, maracatu, blues e frevo. Liss Albuquerque vem acompanhado por uma banda formada por Zé Carlos (guitarra), Handerson Madruga (bateria), Rômulo (baixo), Igo Wendel (teclados).

Liss Albuquerque é bem conhecido na cena musical paraibana. É cantor, compositor e produtor musical. Tem dois discos gravados e mais de 15 músicas gravadas por outros cantores, além de participações em coletâneas.

Participou de Festivais e se apresentou em diversos estados do Brasil e também no exterior em países como Portugal e Espanha. Foi presidente da Liga Carnavalesca Folia de Rua.

O projeto – O Sabadinho Bom faz parte do AnimaCentro, que tem como objetivo ocupar os espaços históricos revitalizados pela atual gestão com uma programação cultural diversificada no Parque da Lagoa, Parque da Bica, Praça da Independência, Villa Sanhauá, Hotel Globo, Centro Cultural Casa da Pólvora, Pavilhão do Chá, Casarão 34 e Praça Anthenor Navarro.

Serviço:

Sabadinho Bom

Atração: Liss Albuquerque

Dia: sábado (30)

Hora: 12h30

Local: Praça Rio Branco – Centro Histórico

Entrada gratuita