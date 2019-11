Lígia Feliciano nega convite do PDT ao governador da Paraíba

A governadora da Paraíba em exercício, Lígia Feliciano, negou que seu partido, o PDT, tenha convidado o governador João Azevêdo a fazer parte da legenda.

– Ouvi da boca do governador de que ele era do PSB e continuaria lá e que não tinha se pronunciado a respeito da mudança de partido. Da parte do PDT não houve nenhum diálogo a esse respeito – disse Lígia.

Sobre as querelas internas do PSB, ela disse preferir não comentar.

– Acho que temos que ter o respeito partidário, e sobre as questões políticas internas eu não me pronuncio porque os assuntos partidários são de cada legenda. Temos todo o respeito quanto às questões partidárias do PSB – disse.