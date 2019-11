Lígia comenta especulações sobre ida de João Azevêdo para o PDT

A vice-governadora do Estado, Lígia Feliciano, não quis fomentar as especulações de que o governador João Azevêdo poderia se filiar ao PDT.

O convite teria partido do presidente da Executiva Nacional do PDT, Ciro Gomes, que esteve na Paraíba no início desta semana.

O ex-governador do Ceará teria dito que cabia a vice-governadora Lígia Feliciano e ao deputado federal Damião Feliciano conduzir uma eventual filiação de Azevêdo.

Por conta da crise pela qual passa o PSB, o governador tem dito que poderá se desfiliar do partido e ele não faz mais parte da diretoria executiva partidária.

O fato é que há várias especulações, mas nenhum convite formalizado ao governador.

Em entrevista concedida nesta quarta-feira (20) à imprensa, por ocasião da solenidade realizada no Palácio da Redenção referente ao Dia da Consciência Negra, Lígia Feliciano afirmou que todos gostariam de ter um político como Azevêdo em seus quadros, mas todos são aliados e ninguém quer avançar em um convite formal enquanto o governador não se pronunciar.

“Não tem nada tratado a respeito disso. Respeito o governador. Entendo que as questões do PSB e cabe ao partido resolver. Não quero me envolver numa questão partidária. Somos de um partido aliado, respeitamos a posição do governador, mas nada foi conversado. Tudo que venhamos a falar é fomentar especulação. Não sabemos de onde surge. Vamos respeitar o tempo para toda coisa”, avaliou a vice-governadora.