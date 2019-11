Lideranças empresariais do Norte e Nordeste participam de reunião com ministro

A continuidade do Grupo de Trabalho Nordeste Forte e Ação Pro-Amazônia para 2020 estão entre as prioridades das Regiões Norte e Nordeste. Lideranças empresariais buscam redefinir as ações em torno destas iniciativas junto ao Governo Federal, periodicamente.

Estes foram os temas discutidos por empresários durante reunião realizada na última terça-feira (26), em Brasília, com o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

O vice-presidente executivo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Francisco de Assis Benevides Gadelha, participou da reunião e defendeu os interesses da região Nordeste que, para ele, tem uma participação importante para a economia nacional e, por esta razão, precisa de toda a atenção dos governos para que continue na linha do desenvolvimento regional.

Também participaram da reunião, o secretário-executivo do MDR, Mauro Biancamano Guimarães, e os presidentes de federações de indústrias, Ricardo Essinger (FIEPE), Ricardo Cavalcante (FIEC), Antônio Carlos da Silva (FIEAM), Marcelo Thomé (FIERO) e José Adriano Ribeiro (FIEAC).

Os representantes da CNI sugeriram uma reanálise da natureza jurídica dos incentivos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para dar entendimento constitucional, reinterpretando-os, com o objetivo de proporcionar categorização correta que possibilite o destravamento e avanço nos investimentos.

Para o ministro Gustavo Canuto, a argumentação técnica apresentada pelos líderes empresariais das regiões Norte e Nordeste, é algo que ele considerou importante e deverá analisar com atenção junto a equipe técnica do MDR e demais áreas do Governo Federal envolvidas no pleito. Ao final da reunião, Canuto disse que o Norte e Nordeste do país são prioridades do Ministério e que o Plano de Desenvolvimento Regional do Nordeste (PDRNE) e Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) serão balizadores para as programações prioritárias previstas para ambas as regiões.

Os representantes da Associação Nordeste Forte e Ação Pro-Amazônia ratificaram a carta entregue durante a reunião, em apoio ao Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR) e ao Fundo de Investimentos da Amazônia, (FINAM). Segundo eles, duas iniciativas que podem fortalecer e acelerar o crescimento dos estados destas regiões brasileiras.