Lideranças do MDB articulam candidatura a prefeito de Campina Grande

Na dicção do deputado Raniery Paulino, líder do MDB na Assembleia Legislativa, “os rumores procedem” com relação à hipótese de o ex-deputado Bruno Cunha Lima, chefe de gabinete do prefeito Romero Rodrigues, vir a ser candidato a prefeito pelo seu partido.

Ainda conforme Raniery, “eu já conversei várias vezes com Bruno sobre isso. A história que Bruno segue, que é a de Ivandro Cunha Lima (ex-senador), coincide com a do MDB”.

Segundo o parlamentar, “tenho conversado com o senador Maranhão para fortalecermos o partido e renovarmos filiações. Existe essa sinalização, sem dúvida alguma”.

Paulino ressalvou que “temos que respeitar as posições pessoais de cada um, mas seria um ganho importante. É importante que se registre também o trabalho que o vereador Olímpio Oliveira faz em Campina. Tem que se ´consensuar´ os interesses, para o fortalecimento do partido”.

Ainda não foi esclarecido se esses entendimentos de seu secretário com o MDB estão ocorrendo com a concordância ou à revelia do prefeito Romero.

Outro fato recente, e com poucas luzes midiáticas, foi a visita que o senador José Maranhão (presidente do MDB/PB) fez ao seu amigo Ivandro Cunha Lima.

É pouco provável que o futuro de Bruno não tenha feito parte do cardápio da conversa.

*com informações da coluna Aparte, assinada no paraibaonline.com.br pelo jornalista Arimatéa Souza