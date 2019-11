Líder minimiza baixa na base governista no Legislativo estadual

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Barbosa (PSB) tratou de minimizar a saída do deputado João Bosco Carneiro (PPS) da base que apóia o governo João Azevedo (PSB). Ele lamentou a saída do colega e também negou que isso tenha provocado um racha na bancada.

Conforme o líder tudo segue na mais perfeita ordem com os projetos do governo sendo votado por maioria e que está tudo sob controle.

“O governo está em paz com a bancada, assim como ela está em paz com o governo graças a Deus. Não há defecção nas votações. Não há enfrentamentos”