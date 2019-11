Líder do G11 opina sobre decisão do deputado Bosco em entrega de cargos

O deputado estadual, Júnior Araújo (Avante), se pronunciou sobre a decisão do deputado João Bosco Carneiro (Cidadania), em entregar os cargos que possuía na administração do Governo do Estado.

Na ocasião, ele teceu uma série de elogios ao deputado Bosco, mas alegou que é preciso que ambas as partes [Bosco e o Governo] saibam ouvir.

– Eu, como deputado novato, vejo em Bosco, sempre uma referência. Ele é um deputado coerente, firme, de decisões bastante pensadas. Quando ele tomou essa decisão, pode ter certeza, é que ele já esgotou todos os tipos de diálogos. É preciso se respeitar a posição de Bosco – comentou Araújo.

Líder do G11, o deputado Júnior Araújo também reconheceu a experiência de Bosco, intitulando-o de “professor”. Para ele, o que poderia ter sido discutido dentro de “casa”, possivelmente, ganhou “as ruas”.

Ele alegou que o G11 não desistiu da permanência do deputado Bosco no grupo político.

“Claro, ele é quem sabe onde os calos ‘apertam’ e o que passou. Tive uma conversa muito franca e verdadeira com Bosco e percebo que falta as pessoas saberem ouvir. Nesse momento de crise, tem que saber ouvir. Isso serve para Bosco e para o Governo”, avaliou o deputado.