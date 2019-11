Licitação para a Zona Azul de Campina Grande é novamente impugnada

O Ministério Público havia dado prazo de 90 dias para ser iniciado o processo de licitação para a Zona Azul de Campina Grande. O prazo se findou e não avançou.

Durante entrevista à Rádio Campina FM, o promotor do Ministério Público da Paraíba responsável pelo processo, Francisco Bergson Formiga, comentou o assunto e disse que houve uma nova impugnação e agora aguarda o transcurso do prazo para a publicação de um novo edital já com os ajustes necessários.

– Foi formalizado um TAC para ser feito o procedimento e, dentro dele, solicitamos pela segunda vez a suspensão por conta da impugnação e estamos aguardando e, acho que logo logo deve se formalizar o procedimento licitatório – disse.

Ele ressaltou que o processo é para a escolha de uma empresa para administrar a Zona Azul de forma mais transparente.

– Pela forma que estava sendo feito, não dá para a gente aquilatar como era o funcionamento. Já foi despachado um procedimento solicitando informação da STTP para saber se está tudo tramitando de forma correta para formalizar o novo edital – concluiu.