Lei permite que empresas parcelem multas do Procon em Campina Grande

Um Projeto de Lei Complementar 11/2019, aprovado na Câmara Municipal de Campina Grande, permitirá que empresas parcelem dívidas oriundas de multas aplicadas pelo Procon municipal.

Quem optar pelo pagamento em cota única, a redução de 80% da multa por infração e seus consectários legais para quem optar pelo pagamento em até 12 meses; a redução de 40% da multa por infração para quem optar pelo pagamento em até 60 meses, e o parcelamento do valor da entrada de 10% em até três parcelas.

O coordenador executivo do Procon de Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, informou durante entrevista a uma emissora de rádio na manhã desta quarta-feira (13) que o objetivo da ação é ajudar na arrecadação do município e nos processos jurídicos.

– A iniciativa é no sentido de colaborar com o município na arrecadação e ajudar o tribunal a liberar os processos. A lei já foi aprovada, está em vigor e as empresas interessadas devem procurar o Procon para quitar os seus débitos – explicou.