Juventude do Polo da Borborema realiza marcha contra o racismo em Lagoa Seca

Será realizada nesta quarta-feira, 20, Dia Mundial da Consciência Negra, pela Comissão de Jovens do Polo da Borborema, a 2ª Marcha da Juventude Camponesa.

O evento, que acontece na cidade de Lagoa Seca, terá início às 8h na frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, local onde também se encerra a passeata, e vai contar com feira agroecológica, apresentações teatrais e musicais.

Durante entrevista à Rádio Campina FM, uma das organizadoras do evento, Adailma Ezequiel, comentou a importância e o objetivo da marcha que, neste ano, trabalha com o tema: “Racismo e Identidade Racial”.

– O objetivo é dar visibilidade à juventude do campo e mostrar para a sociedade que também fazemos parte dela. É um espaço para mostrar nossas bandeiras de lutas que é a educação contextualizada, contra o fechamento de escolas no campo, contra os cortes nas universidades, contra o feminicídio, preconceitos e, neste ano em especial, vamos falar sobre o racismo, que ainda é vivo na sociedade e também no campo de forma semelhante – disse.