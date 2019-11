Justiça suspende doação de terreno à Vila Sítio São João

Uma decisão proferida pelo juiz Ruy Jander Teixeira, da 3ª vara da Fazenda Pública de Campina Grande, determinou a suspensão da doação do terreno de 24,8 mil m², localizado na Avenida Floriano Peixoto, em Campina Grande, para a Vila Sítio São João, aprovada pela Câmara Municipal na última quinta-feira (21).

A decisão, protocolada na tarde desta terça-feira, 26, atende a uma ação popular assinada pelo advogado André Motta.

O despacho do magistrado determina que o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, “se abstenha de realizar qualquer ato concernente à doação do imóvel”.

O terreno que seria doado à empresa ‘Memorial do Homem do Nordeste LTDA ME’, que responsável pela Vila Sítio São João, e tem como um dos administradores o vereador João Dantas, está avaliado em R$ 7 milhões. Ele fica situado no bairro Dinamérica.