Jornalista paraibana morre em hospital de João Pessoa

Morreu, nesta segunda-feira (18), em João Pessoa, a jornalista Lena Guimarães, aos 62 anos. Ela estava internada em um hospital particular na Capital por conta de um câncer no pâncreas e teve falência múltipla de órgãos.

Lena deixa um filho, Daniel Guimarães, com quem teve com o jornalista Nonato Guedes.

Lena já ocupou diversas funções no jornalismo paraibano. Foi repórter, redatora e chefe de reportagem do Jornal A União, além de editora dos cadernos de Cultura, Cidades, Economia e Política no Correio da Paraíba. Ela também ocupou o cargo de diretora de jornalismo do Sistema Correio de Comunicação e de secretária de Comunicação do Estado, no governo José Maranhão (2009-2010). A jornalista foi ainda editora-geral do jornal O Momento e repórter regional da Folha de S. Paulo e do Jornal do Brasil.

Em maio deste ano, a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) concedeu Medalha de Mérito Jornalístico a Lena Guimarães. A homenagem foi aprovada por unanimidade entre os parlamentares.

Informações sobre velório e sepultamento da jornalista ainda não foram divulgadas.