Jornalista morre em João Pessoa

Morreu nesta sexta-feira (29) o jornalista Heraldo Nóbrega ao cair do edifício onde morava, no bairro de Tambauzinho, em João Pessoa.

Heraldo tinha extensa carreira no jornalismo atuando em vários veículos de comunicação da Capital. Atualmente ele apresentava um programa de entrevistas na TV Master.

Ele estava com 66 anos e sofria cm quadro de depressão. Sepultamento aconteceu no final da tarde no cemitério Parque das Acácias.

Heraldo era irmão do médico Evaldo Nóbrega, presidente da Associação Médica de Campina Grande.