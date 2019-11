Jornalista Marcos Alfredo: Lena, saudade e aprendizado

É sempre muito triste escrever sobre pessoas amigas que nos deixam pelo caminho da morte. Principalmente quando essas pessoas, em algum momento de sua vida, tiveram um papel relevante para o seu aperfeiçoamento profissional. Lena Guimarães, que partiu nesta segunda-feira, 18, vítima de câncer, foi uma dessas pessoas.

Quando iniciei minha carreira, em meados da década de 80, ela já era um nome consolidado no meio. Só muitos anos depois tive o privilégio de trabalhar com ela, no jornal Correio da Paraíba. Apesar do pouco tempo, amadureci bastante e passei a ter um senso de autocobrança extremamente importante para a minha atividade e para minha própria vida.

Como chefe, Lena era implacável.E não foi à toa que o projeto de expansão e consolidação do Correio da Paraíba teve êxito pelas mãos dela e da equipe que formou. Com ela como editora-geral e eu, chefe da Sucursal do jornal em Campina Grande, que entrei na era digital do jornalismo, quando a Internet ainda era uma ferramenta engatinhando no nosso meio. Com Lena Guimarães, também, Campina passou a ter estrategicamente uma capa diária, com a abordagem dos assuntos que impactavam a cidade e região.

Lembro, aliás, que a produção diária de conteúdo para garantir um jornal de qualidade requeria um processo desgastante na relação com a redação em João Pessoa. Astuta, Lena terminou me desarmando um certo dia, após queixas minhas sobre o nível de pressão. “Meu filho, é simples: só lhe cobro mais porque sei que você pode ir mais além, que você tem competência para chegar sempre a um nível acima”. Impossível não se render a esse tipo de argumento, ora pois!

Num mundo onde passamos por uma verdadeira revolução em relação à comunicação tradicional, graças às novas ferramentas disponibilizadas para todo mundo através das redes sociais, o rigor técnico, a paixão pelo jornalismo e a eterna procura pelo aperfeiçoamento profissional de Lena Guimarães farão muita falta. A mim e ao meio.

Descansa em paz, amiga!

*O autor é coordenador de comunicação da Prefeitura Municipal de Campina Grande