Jornalista campinense morre após longo período de internação

Foi a óbito na tarde desta sexta-feira, 22, no Hospital Português do Recife (PE), o jornalista William Monteiro de Lima, pouco mais de 60 anos, que havia sido diagnosticado há poucas semanas com um quadro de leucemia.

William foi um profissional que marcou a imprensa paraibana, com passagens por veículos como o Dário da Borborema, O Norte e Gazeta do Sertão (já extintos), e Jornal da Paraíba, tendo também contribuído para o PARAIBAONLINE.

Ele exerceu o cargo de coordenador de Comunicação da prefeitura campinense; secretário da Bolsa de Mercadorias da Paraíba.

Foi presidente da Associação Campinense de Imprensa – ACI.

A família ainda não forneceu informações sobre o velório e o sepultamento.

Mais destalhe ao longo do dia no PARAIBAONLINE.