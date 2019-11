Jornalista assume presidência do PTB Mulher da Paraíba

A jornalista Nena Martins assumiu a presidência do PTB Mulher na Paraíba. Após ter a ficha abonada pelo presidente estadual da legenda, o deputado federal Wilson Santiago (PTB), Nena transferiu o seu domicílio eleitoral para João Pessoa. A solenidade de posse do cargo acontecerá em breve.

Nena Martins afirmou que assume o cargo com a missão de estimular a participação das mulheres na política, fazer com que elas sejam mais efetivas e atuantes no cenário da política paraibana ocupando cargos eletivos em todas as esferas federal, municipal e estadual.

“A política e o jornalismo fazem parte da minha vida há muitos anos. Gosto de focar e me dedicar a tudo que faço. O PTB Mulher veio para consolidar a minha paixão pela política, a política séria. Assim também classifico o nome dos dois políticos que acompanho diretamente nos tempos atuais, Wilson Filho e Wilson Santiago, políticos dedicados e sérios em tudo que fazem. Eles ajudam a construir uma nova Paraíba encaminhando emendas e trabalhando em prol do povo paraibano há muitos anos e eu diria que são incansáveis”, afirmou.

Natural de Conceição, Nena tem residência fixa na Capital desde 1995, onde construiu sua carreira como jornalista. Por sua atuação destacada no jornalismo de João Pessoa, ganhou a cidadania pessoense em agosto de 2008, após propositura do vereador Marcos Henriques, e recebeu a medalha ‘Cidade de João Pessoa’, a maior honraria da Casa, proposta pela vereadora Raíssa Lacerda.

Além de sua carreira no jornalismo paraibano, a jornalista tem histórico na vida política, tendo sido candidata a deputada estadual em 1998 pelo PDT e eleita vereadora de Conceição em 2008; ela já presidiu o PPS e o PEN na sua terra natal e presidiu o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher na Paraíba por seis anos, entre 1999 e 2005.