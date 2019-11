João Pessoa tem epidemia de esporotricose, a “doença do gato”

Vem crescendo em João Pessoa o número de casos da doença esporotricose, que é resultado da ação de um fungo, que causa ferimentos pelo corpo.

As autoridades em saúde pública já estão tratando os casos como epidemia. De 2018 até agora 600 pessoas com a doença foram atendidas no Hospital Universitário de João Pessoa.

Casos também foram registrados em Campina Grande e cidades do Sertão, mas as autoridades explicam que a doença tem cura.

Os gatos são os animais mais vulneráveis a contrair e transmitir a esporotricose para humanos. Os especialistas orientam que os felinos que apresentaram os sintomas também devem ser levados para tratamento.