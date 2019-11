João Pessoa sedia congressos de paisagismo nacional e internacional

No período de 23 a 27 de novembro a capital paraibana vai receber o 23º Congresso Brasileiro de Arborização Urbana (CBAU) e o 2º Congresso Íbero Americano Arborização Urbana (CIAU). Os eventos são uma realização da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU), International Society of Arboriculture (ISA) em parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam).

A programação inclui palestrantes internacionais, visitas técnicas, mini-cursos, mesas-redondas, conferências, painéis, exposição de produtos e o X Campeonato Brasileiro e o II Íbero-Americano de escalada em árvores.

Os congressos vão proporcionar oportunidades relevantes para discussões e soluções no que diz respeito ao paisagismo das cidades, com um foco especial para a arboricultura. “Ultimamente várias cidades brasileiras vivenciam problemáticas causadas pela erradicação de árvores e/ou arbustos, decorrentes principalmente da falta de planejamento no processo de urbanização. Um evento como esse proporciona a análise de inúmeras questões que podem solucionar esses problemas. João Pessoa, hoje, é referência em paisagismo, além de possuir uma grande extensão de área verde, fatores levados em consideração na hora de escolher a cidade para sediar esses eventos”, explicou Sérgio Chaves, diretor de paisagismo da Sedurb e presidente do CBAU e CIAU.

Entre os profissionais participantes estarão reunidos aqueles das áreas de Agronomia, Engenharia Florestal, Arquitetura, Biologia, principalmente gestores ligados às empresas da área ambiental, que prestam serviços ao poder público, além dos estudantes universitários que estão em fase de solidificar seus conhecimentos para definição e decisão de suas vidas profissionais. As inscrições são online, basta acessar o endereço: www.cbau2019.com.br.

Nos dias 23 e 24 de novembro acontecerá no Parque da Lagoa o X Campeonato Brasileiro e o II Íbero-Americano de Escalada em Árvores. O objetivo é disseminar as técnicas mínimas necessárias para escalar árvores utilizando cordas e equipamentos de segurança de acordo com as normas utilizadas pela

Sociedade Internacional de Arboricultura (ISA – International Society of Arboriculture).

São destinados à participação de arboristas, coletores de sementes, trabalhadores de concessionárias de energia elétrica e de telefonia e prefeituras que habitualmente usam a escalada como técnica de acesso às árvores de grande porte para efetuar podas, tratamento fitossanitários e/ou preparo para supressões. A intenção é divulgar as boas práticas de manejo da arborização urbana e promover a confraternização entre profissionais.

Entre os palestrantes nacionais e internacionais presentes estarão Alfredo Benassi, professor doutor da Universidade Nacional de La Plata (Argentina), Alicia Chacalo de Anzarut, da Universidade Autônoma Metropolitana (México), Giovanni Morelli, da empresa Projeto Verde, Stefania Gasperini da empresa AR.ES, ambos da (Itália), Benedito Abbud, Arquiteto Paisagista (São Paulo), Antônio Grassi, Diretor Presidente do Instituto Inhotim- Brumadinho (MG), o atual Presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana – SBAU Heitor Liberato Júnior, assim os ex-presidentes Maria do Carmo, Flávio Barcelos de Oliveira, Ricardo Martins e Pedro Mendes Castro. É possível conferir a programação completa acessando: www.cbau2019.com.br.