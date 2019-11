João Pessoa recebe música, poesia e brincadeiras neste domingo

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 9 de novembro de 2019 às 13:24.

A Praça Pedra do Reino, no Parque da Lagoa, recebe neste domingo (10) a companhia pernambucana Tapete Voador, com o espetáculo infantil Cataventos de Alegria, a partir das 16h30.

A iniciativa faz parte do AnimaCentro, promovida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da sua Fundação Cultural (Funjope).

O espetáculo apresenta música, poesia e historietas com composições do próprio grupo e de outros nomes da literatura e música infantil A Companhia retoma o tempo da infância através de um baú de brinquedos que tem o poder de transportá-las para o universo lúdico das brincadeiras antigas. Assim, os brinquedos vão saindo de dentro do baú e são acompanhados por músicas e histórias.

Cataventos de Alegria tem o objetivo de apresentar não apenas boas canções e belas poesias, mas também muita alegria, interação e encantamento para todo o público.

Formado desde 2012, o grupo Tapete Voador vem espalhando a magia da contação de histórias por toda parte do Brasil. O grupo, atualmente, é formado pela atriz, contadora de histórias e cantora carioca Mila Puntel e pela musicista pernambucana Bruna Peixoto.

O grupo propõe um diálogo entre a narração oral, a música e a arte de interpretar.

AnimaCentro – é um projeto que tem o objetivo de incentivo à cultura, artes cênicas e artistas regionais, trazendo espetáculos de dança, teatro, música e exposições. Aberto para o público de todas as idades, com atrações gratuitas, a iniciativa une revitalização e traz ocupação ao Centro da Capital, dando destaque ao Centro Histórico.

O projeto acontece no Parque da Lagoa, Praça da Independência, Praça Rio Branco, Pavilhão do Chá, Hotel Globo, Centro Cultural Casa da Pólvora, Villa Sanhauá, Galeria Casarão 34 e Novo Parque da Bica.