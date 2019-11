João Pessoa oferece diversas opções de lazer no feriado da Proclamação

João Pessoa oferece diversas opções de lazer e entretenimento para desfrutar nesta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, com a criançada e toda a família. São praias, praças com áreas verdes, igrejas, parques, além de eventos culturais promovidos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).

Para quem gosta de um maior contato com a natureza, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) é uma opção. Recentemente, o Parque recebeu obras que promoveram melhorias na entrada principal, bilheteria, estacionamento, salas administrativas e de acessibilidade, como parte da primeira fase do projeto de requalificação que está em andamento. Atualmente está em fase de conclusão a construção de novos recintos para os felinos do zoológico do local.

O Parque está situado numa área central da cidade, com fácil acesso e dispõe de áreas para piqueniques, brincadeiras e caminhadas. A Bica está localizada na Avenida Gouveia Nóbrega, Roger. O ingresso custa R$ 2,00, por pessoa, porém, crianças com até sete anos e idosos não pagam.

Já quem prefere um banho de mar, as praias da orla são excelentes escolhas para aproveitar com os amigos e família. “João Pessoa conta com belas praias e com todo o cuidado que a Prefeitura Municipal na gestão do prefeito Luciano Cartaxo tem realizado. Os turistas e pessoenses podem aproveitar o feriado para visitar a nossa orla”, disse o secretário de Turismo, Fernando Milanez.

Bem próximo da praia, no bairro do Altiplano, outra opção é visitar a Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes. Além de ser um dos pontos turísticos mais imponentes de João Pessoa, conhecido por sua beleza arquitetônica, assinada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, lá o visitante poderá encontrar exposições de fotografia, pintura e arte. A entrada é gratuita.

Igrejas como Mosteiro de São Bento e São Francisco, localizadas no Centro Histórico da Capital, proporcionam momentos espirituais inesquecíveis. Os visitantes podem encontrar arquiteturas barrocas no local. Para quem busca conhecer mais da história de João Pessoa, a Casa da Pólvora e o Hotel Globo, ambos revitalizados e restaurados pela atual gestão, é uma excelente escolha. “João Pessoa não só conta com as praias, mas também tem um Centro Histórico importantíssimo, que vem sendo revitalizado, dando mais opções para os turistas”, disse o secretário Fernando Milanez.

No coração da cidade, o Parque da Lagoa Solon de Lucena conta com 12 praças, ciclovia, pista de cooper, pista de skate com padrão internacional, área para esportes radicais, com slackline e parede de escalada e é um ótimo local para levar a criançada. Além disso, recebeu um deck harmonizado com o Cassino da Lagoa, 35 mil metros quadrados de passeios pavimentados e ligados às quatro entradas do parque e 14 quiosques divididos em sete baterias, todas com banheiros públicos.

O Animacentro funciona em nove pólos distintos: o Parque da Lagoa, a Praça da Independência, o Hotel Globo, Parque da Bica, Villa Sanhauá, a Casa da Pólvora e o Centro Cultural Pavilhão do Chá, além do Casarão 34, com o fortalecimento de atividades já permanentes como o Sabadinho Bom. Entre os eventos culturais, destaque para concertos, apresentações de teatro, de dança e de circo, lançamentos de livro, recitais e exposições.