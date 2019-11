João Pessoa encerra Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional

João Pessoa sediou a Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento foi realizado no Littoral Hotel e organizado pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea-PB) em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, e teve como tema: “Segurança Alimentar e Nutricional: direito de todas e todos”. O evento na Capital fechou o ciclo de conferências regionais.

Na ocasião, estiveram presentes cerca de 150 pessoas de segmentos sociais diversos como quilombolas, agricultores familiares, representantes do poder público, organizações não governamentais e movimentos sociais, além de representantes de 40.

Após a abertura e composição da mesa, foi feita a leitura e aprovação do regimento interno e na sequência foram formados grupos de trabalho para discussão dos eixos da conferência. Posteriormente, todos os participantes se reuniram para discutir as propostas.

Ao todo foram realizadas quatro conferências: nos municípios de Campina Grande, Sumé, Patos, e agora em João Pessoa. A próxima Conferência será a Estadual, da qual participarão 150 delegados que representarão os municípios.

O técnico do Projeto de Consolidação do Sisan na Paraíba, Lívio Oliveira Adelino de Lima, avaliou positivamente as conferências regionais.

“As quatro conferências regionais de SAN foram exitosas porque atingiram seus objetivos de mobilização, sensibilização e preparação para a Conferência Estadual, que ocorrerá ao final deste mês. O sucesso ocorreu tanto no sentido quantitativo, pelo elevado número de municípios e pessoas participantes, quanto em relação ao aspecto qualitativo, pois pudemos debater temas vinculados às seis principais diretrizes nacionais de SAN, gerando conteúdos que serão levados à etapa estadual pelos delegados e delegadas eleitos como representantes governamentais e da sociedade civil. Os resultados positivos foram também decorrentes do suporte logístico da Sedh-PB, da qualificação da equipe técnica governamental e da sociedade civil, que ficaram responsáveis pela metodologia, mobilização e comunicação das conferências”, relatou.

A Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional será realizada nos dias 21 e 22 de novembro, em João Pessoa, cujo local será confirmado e divulgado em breve pelos organizadores.