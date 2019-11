João Azevêdo se reúne com Fida que disponibiliza investimentos de US$ 118 milhões

O governador João Azevêdo assegurou a disponibilização de recursos na ordem de US$ 118 milhões do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (Fida) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que, somados à contrapartida de US$ 29 milhões do Estado, deverão resultar na aplicação de US$ 147 milhões na agricultura familiar, segurança hídrica e arranjos produtivos locais da Paraíba.

A garantia foi dada ao gestor paraibano, nesta quarta-feira (20), pela diretoria geral do Fida, durante reunião com os governadores do Nordeste, em Roma.

João Azevêdo destacou que a disponibilidade dos recursos é resultado da boa gestão do Governo do Estado na parceria com o Fida, que está na reta final de execução.

“A Paraíba tem hoje um programa, o Procase, baseado em um financiamento por meio do Fida, que está em sua fase final. A partir do desempenho que o Estado teve na execução desse projeto, recebemos hoje uma notícia extraordinária de que está sendo disponibilizado um empréstimo de até US$118 milhões para o Estado, que, somado à contrapartida do governo, estamos falando em US$ 147 milhões para investir na agricultura familiar, segurança hídrica, arranjos produtivos locais, comercialização de produtos e artesanato, ou seja, é um investimento muito importante para a Paraíba”, comemorou.

O diretor do Fida no Brasil, Claus Reiner, destacou o sucesso das parcerias entre a instituição e o Governo da Paraíba e afirmou que um novo termo de cooperação deverá ser firmado em breve.

“Nós estamos tratando com o Governo uma nova operação de maior escala junto com outros parceiros, como o BID, em um novo projeto de cofinanciamento que vai atender, principalmente, a temática da água e agroecologia para termos uma Paraíba mais sustentável e preparada para o futuro”, explicou.

A reunião com a diretoria do Fida integra a agenda dos governadores do Nordeste, por meio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste), em busca de atração de recursos para áreas integradoras, como sustentabilidade, infraestrutura, turismo, saúde, segurança pública, saneamento e energias limpas, inclusive com a perspectiva de abertura de parcerias público-privadas (PPPs).

Participam da viagem os governadores Rui Costa (Bahia), Renan Filho (Alagoas), Camilo Santana (Ceará), João Azevêdo (Paraíba), Paulo Câmara (Pernambuco), Wellington Dias (Piauí), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), assim como o vice-governador Carlos Brandão (Maranhão). O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, está representado pelo superintendente de Parcerias Público Privadas, Oliveira Junior.

Na Europa, o Consórcio destaca o potencial de consumo e de desenvolvimento da região nordestina, que reúne 57,1 milhões de habitantes e responde por 14,3% do PIB brasileiro. O grupo já cumpriu agendas em Paris e estará em Berlim, na quinta-feira (21) e sexta-feira (22).