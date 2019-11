João Azevedo exonera do Governo braço direito de Ricardo Coutinho

A edição desta quarta-feira (27) do Diário Oficial do Estado traz a exoneração do secretário executivo de Planejamento da Paraíba Fábio Maia.

Fábio tem sido o braço direito do ex-governador Ricardo Coutinho e a exoneração dele deve piorar ainda mais a relação com o governador João Azevedo.

Para ocupar a secretaria executiva, o governador escolheu o servidor Francisco Petrônio de Oliveira Rolim.

João Azevedo também fez mudanças na PBPrev, substituindo o então presidente Yuri Simpson Lobato por José Antonio Coelho Cavalcanti.